Für Sabin Tambrea (34) war seine Rolle in "Ku'damm 56" eine echte Herausforderung! In der dreiteiligen Fernsehserie und dem Nachfolger "Ku'damm 59" spielt der Deutsch-Rumäne den Unternehmer-Sohn Joachim Franck, der besonders durch sein grimmiges Gemüt und sein hohes Aggressionspotenzial auffällt. In der ersten Folge vergewaltigt Joachim die junge Monika Schöllack, verkörpert von Sonja Gerhardt (30) – eine Szene, die für Sabin als Schauspieler alles andere als leicht war!

"'Ku'damm' war eine unglaublich schwere Rolle für mich!", erklärte der 34-Jährige im Promiflash-Interview beim Deutschen Filmpreis 2019. Eine so intensive Sequenz, wie die Vergewaltigung der Tänzerin, sei besonders komplex und bedürfe viel Kommunikation: "Extreme Szenen klärt man vorher immer mit Proben ab mit den Kollegen, was macht man wie, wo berührt man sich, es ist alles vorher abgeklärt. Es ist trotzdem unangenehm, weil es intime Szenen sind!", schilderte Sabin. Die Set-Situation lockere das aber auf – schließlich gebe es nichts weniger Intimeres als rund 40 Zuschauer während einer Sex-Inszenierung.

Neben der Darstellung des sexuellen Übergriffs sei auch die richtige Verkörperung seines Charakters Joachim keine leichte Aufgabe gewesen: "Die Figur beginnt kompliziert und versucht dann, die Sympathien der Zuschauer zurückzugewinnen. Das war schon eine gewagte Konzeption, eine solche Rolle darzustellen!", berichtete der leidenschaftliche Violinist.

Getty Images Sonja Gerhardt und Sabin Tambrea beim Deutschen Fernsehpreis 2019

Getty Images Der "Ku'damm 59"-Cast im März 2018

Getty Images Sabin Trambea bei einem Event in Berlin, September 2013

