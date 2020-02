Jasmina Huremović leidet schon lange unter dem Aussehen ihrer Beine! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin begeistert ihre Follower auf Social Media fast täglich mit Einblicken in ihr Leben. Auf unzähligen Fotos präsentiert sie immer wieder die trendigsten Outfits – doch aufmerksamen Fans wird aufgefallen sein: Die TV-Beauty trägt immer lange Hosen. Den Grund verrät sie nun in einem emotionalen Statement. Jasmina hat ein Lipödem, eine chronischen Fettverteilungsstörung!

Eigentlich wollte sie in ihrer Instagram-Story nur ein paar Looks präsentieren.Doch beim Anblick ihrer nackten Beine unter einem Kleid fängt ihre Stimme an zu zittern: "Ihr seht, wie schwer es mir fällt, mich so zu zeigen, und was dieses Thema mit mir macht", erklärt sie. Seit Jahren leide sie unter ihren Beinen und auch bei der Arbeit vor der Kamera sei sie oft an den Punkt gekommen, an dem ihre Krankheit zum Problem geworden sei: "Auch als ich noch für Köln gedreht habe, immer wenn ich irgendwelche Nacktszenen hatte, das war ganz, ganz schlimm für mich", gibt sie zu.

Jasmina ist aber nicht die einzige Promi-Dame, die mit ihrer Erkrankung an die Öffentlichkeit getreten ist. Auch Jennifer Frankhauser (27) gehört zu den Betroffenen. Sie legte sich erst vor Kurzem zum zweiten Mal deswegen unter das Messer. Promiflash gab sie nach der OP ein Update: "Also mit dem, was ich bis jetzt erkennen kann, bin ich auf jeden Fall zufrieden."

Instagram / mina_maliya Jasmina Huremović im Februar 2020

Instagram / mina_maliya Jasmina Huremović, TV-Gesicht

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Januar 2020

