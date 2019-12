Ein Star nach dem anderen verlässt Köln 50667! Schon Anfang Februar erfuhr Promiflash von einem Insider, dass Hauptdarstellerin Margarita Nigmatullin (24) nach viereinhalb Jahren aus der Vorabend-Soap aussteigt – was sie jetzt auch bestätigte. Vor wenigen Tagen zog dann Dana-Darstellerin Jasmina Huremović nach: Sie verlässt die Serie ebenfalls. Doch damit nicht genug: Auch Maddys bester Freund Marc Eggers (33) kehrt "Köln 50667" jetzt den Rücken!

Dies verkündete der Phil-Darsteller auf dem YouTube-Account, den er gemeinsam mit der Beauty hat. "Vielen Dank für die schöne Zeit", richtete er sich dort direkt an seine Kollegen. Er sei zwar im Gegensatz zu Maddy nur ein Jahr dabei gewesen – werde "Köln 50667" aber schmerzlich vermissen. An seine Fans appellierte Marc, nicht allzu traurig über seinen Exit zu sein. "Ihr profitiert davon, dass wir jetzt nicht mehr bei Köln sind, weil ihr mehr von uns seht und nicht nur von der Rolle", betonte das Male-Model. Denn er und Margarita würden ab sofort ihre YouTube-Präsenz ausweiten.

Die Tatsache, dass Maddy und Marc gemeinsam aus der Soap ausstiegen, heizt die Paargerüchte um sie weiter an. Unter ihrem Enthüllungsclip finden sich zahlreiche Kommentare dazu. "Also ihr wohnt jetzt zusammen, seit zusammen weg bei Köln und arbeitet jetzt zusammen an YouTube? Jetzt sagt doch endlich, dass ihr nicht nur beste Freunde seid!", verlangte beispielsweise ein Fan. Bisher bezogen die Webstars dazu noch keine Stellung.

Instagram / marceggers Marc Eggers, Male-Model

YouTube / That's Us MxM "Köln 50667"-Stars Margarita Nigmatullin und Marc Eggers

YouTube / That's Us MxM Marc Eggers und Maddy Nigmatullin, "Köln 50667"-Darsteller

