Peter Klein feiert sein Ballermann-Debüt mit Yvonne Woelke!

Peter Klein (57) darf sich über tatkräftige Unterstützung freuen! Der gelernte Maler hatte am Samstagabend seinen ersten Auftritt am Ballermann. Seine Freundin Yvonne Woelke (44) ließ es sich nicht nehmen, bei seinem Debüt dabei zu sein. In der ersten Reihe stehend, jubelte sie ihm zu und filmte den besonderen Augenblick mit zwei Handys. Nach seinem Auftritt bekam der Ex-Mann von Iris Klein (56) von seiner Begleitung eine Umarmung und einen Schmatzer auf die Wange spendiert. "Es hat mega Spaß gemacht! Ich war nervös, bis der erste Ton fiel. Ich freue mich extrem, dass das so toll ankam und so ein großer Erfolg war", erklärte der Sänger sichtlich begeistert gegenüber Bild. Und auch Yvonne hat seine Performance überzeugt. Sie schwärmte: "Ich fand den Auftritt mega und das Publikum auch. Das hat richtig Spaß gemacht."

Ob sich die Blondine bei Peters Auftritt schon ein bisschen was abgeschaut hat? Immerhin werden die beiden bald ihren ersten gemeinsamen Song mit dem Titel "Verbotene Liebe" veröffentlichen. "Peter und ich haben so viel gemeinsam durchgemacht, das schweißt zusammen. Es ist unfassbar, wie viel Hass zwei Menschen entgegenschlagen kann, die sich einfach nur gernhaben. Unser Song wird ein Statement für die Liebe", erklärte Yvonne kürzlich ebenfalls gegenüber der Zeitung. Nähere Details gab sie allerdings nicht preis und auch, wann der Song erscheinen soll, ist nicht bekannt.

Peter und Yvonne hatten sich bereits 2022 als Begleiter der Dschungelcamp-Teilnehmer Janina Youssefian (41) und Lucas Cordalis (56) kennengelernt. Rund ein Jahr später waren sie erneut als Begleiter am Start und sollen laut Peters Ex-Frau Iris eine Affäre begonnen haben. Seitdem erfahren die beiden Influencer jede Menge Hass im Netz – vor allem Yvonne hat regelmäßig mit bösen Kommentaren zu kämpfen. Ihr neugewonnener Freund gebe ihr dabei sehr viel Halt, wie sie kürzlich im Interview mit Bunte ausplauderte: "Peter ist eine große Stütze für mich, da der Hass gegen uns beide geht. Wir können uns gegenseitig auffangen."

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, August 2023

Anzeige Anzeige

AEDT Yvonne Woelke, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass Yvonne bei dem Event mit dabei war? Ja, damit habe ich nicht gerechnet... Nein, da war doch abzusehen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de