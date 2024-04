Starker Gewichtsverlust: Tammy Slaton posiert im Badeanzug!

Tammy Slaton (37) stellt ihren Abnehmerfolg im Netz zur Schau! Die "Pfund-Schwestern: Mein Leben mit 500 kg"-Bekanntheit hat in den letzten Monaten einen großen Abnehmerfolg gefeiert: Sie hat rund 190 Kilo verloren! Nun präsentiert sich die Influencerin mit einem Badeanzug-Foto im Netz: Gemeinsam mit ihrer Freundin sitzt sie am Pool und lässt die Beine ins Wasser baumeln. Ihre Fans sind von dem Bild ganz begeistert. "Du siehst so gut aus! Ich freue mich sehr für dich, du hast es so weit gebracht und so viel an dir gearbeitet und das sieht man jeden Tag!", schwärmt ein Fan unter dem Instagram-Beitrag.



