Jannik Kontalis konnte Gerda Lewis am Anfang nicht vertrauen

Jannik Kontalis und Gerda Lewis (31) sind schwer verliebt. In den sozialen Medien turteln die Influencer ständig herum. Doch dass aller Anfang schwer ist, gibt der einstige Make Love, Fake Love-Kandidat nun auf Instagram zu: Als sie sich kennenlernten, traute das Paar sich nicht über den Weg! "Als ich Gerda das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, die will mich safe verarschen oder in eine Falle locken", erinnert er sich und erklärt: "Wir hatten ja öffentlich Beef und wussten irgendwie nicht, was abgeht." Gerda sei es genauso ergangen. Die Turteltauben seien anfangs sehr vorsichtig und misstrauisch gewesen. Letztendlich haben die beiden dann aber doch eine Aussprache zugelassen und ihre Probleme aus der Welt geschafft.

In dem Streit, den Jannik anspricht, ging es um Yeliz Koc (30), seinen damaligen Flirt. Die beiden lernten sich bei "Make Love, Fake Love" kennen und dateten sich nach der Kuppelshow on und off. Nach der endgültigen Trennung im Sommer 2023 warf Jannik Gerda vor, sich in die Krise der beiden eingemischt zu haben. "Du hast Yeliz direkt einen Verlauf von mir und einer Freundin von dir geschickt, der über drei Jahre her ist und ihr gesagt, ich wäre ein Stalker und hätte sie belästigt", wetterte der Reality-TV-Teilnehmer auf Instagram gegen seine spätere Freundin. Die GNTM-Bekanntheit ließ das nicht auf sich sitzen und rechtfertigte sich sofort: "Wenn eine Freundin von mir schon eine negative Erfahrung mit Jannik gemacht hat, sage ich ihr das doch natürlich – weil wir uns eben kennen."

Auf den Streit folgte dann ziemlich unmittelbar die Liebe: Keine drei Monate nach der Trennung von Yeliz wurden Jannik und Gerda bereits regelmäßig gemeinsam gesehen. "Ich möchte das momentan nicht so in die Öffentlichkeit ziehen oder so vor die Kamera halten, sondern einfach das private Glück genießen", erklärte die Beauty im Herbst gegenüber RTL. Kurz vor Weihnachten änderte sie dann ihre Meinung und machte die Beziehung mit einem süßen Pärchenbild offiziell.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

