Endlich bekommt Temptation Island eine zweite Staffel. Am 18. Februar wird es wieder feuchtfröhlich, denn vier vermeintlich glückliche Paare wagen das große TV-Abenteuer und stellen ihre Beziehung auf eine harte Probe. Getrennt voneinander müssen die Paare – umringt von attraktiven Single-Frauen und -Männern – der Versuchung widerstehen, untreu zu werden. Einer der vergebenen Jungs hatte bereits in der Vergangenheit seine Finger nicht bei sich behalten können: Till Adam hat seiner Freundin schon einmal Hörner aufgesetzt.

Der Love Island-Kandidat von 2018 scheint in der Seitensprung-Show eine zweite Chance von seiner Partnerin Hanna Annika zu bekommen. "Er hat mich schon betrogen", offenbarte die Lehramtsstudentin in der ersten Folge auf TVNOW. Mittlerweile vertraue sie ihm voll und ganz und glaube nicht, dass er sie ein weiteres Mal hintergehen werde. "Wenn ich an das Fremdgehen denke, dann ärgert mich am meisten, dass er einfach mit dem Alkohol übertrieben hat", erklärte die Blondine den Vorfall von damals. Die beiden sind seit einem Jahr zusammen.

Till scheint sein Verhalten von damals sichtlich zu bereuen. "Mir ging es echt scheiße. Ich hab ihr damit nicht nur wehgetan, sondern mir auch", beteuerte der Muskelmann. Danach habe er sein Leben "umgekrempelt" und um seine Hanna gekämpft: "Ich habe alles dafür getan, sie wieder zurück zu bekommen, und das habe ich dann auch geschafft." Sogar ein Tattoo mit Hannas Namen ließ er sich als Symbol ihrer Liebe stechen.

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island"-Kandidaten Till und Hanna

TVNOW / Frank Fastner Hanna und Till, Kandidaten bei "Temptation Island" 2020

Instagram / hannannika_ Hanna und Till, "Temptation Island"-Paar 2020

