Fame Fighting Challenger: Diese Girls steigen in den Ring!

Der nächste Kampf für Fame Fighting Challenger steht fest! Wie der Veranstalter nun auf Instagram bekannt gibt, werden die ehemaligen Temptation Island-Teilnehmerinnen Lena Schiwiora (27) und Jessi Accit gegeneinander in den Ring steigen. Die beiden Reality-TV-Stars stellen sich dabei einer großen Herausforderung, denn: Weder Lena noch Jessica haben jemals zuvor geboxt. Dennoch wollen die Zwei alles geben. "Ich werde ganz klar mein Bestes geben, um Jessi umzuhauen, weil ich gewinnen will", erklärt Lena gegenüber Bild. "Im Ring werde ich sie hassen", zeigt sich auch Jessica kämpferisch.

Angst vor möglichen Verletzungen im Ringen scheinen die beiden nicht zu haben. "Dass irgendwas passieren kann beim Kampf, ist mir schon klar, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass sie [Lena] mir die Nase brechen wird. Kann man ja richten lassen, notfalls", gibt sich Jessi im Interview entspannt. Bereits beim Training zeigte sich deutlich, dass der Boxsport nicht ohne ist. Um sich auf den Kampf optimal vorzubereiten, habe Lena eine Zeit lang einen Kickbox-Kurs besucht – und dieser ging nicht spurlos an ihr vorbei. "Da war mein Bein komplett blau, ich habe den ein oder anderen Tritt abbekommen, blaue Flecken bekommen, das war wirklich nicht ohne. Ich habe aber schnell gelernt, mit dem Schmerz umzugehen", erinnert sich die Influencerin zurück. Auch Jessi habe bei den bisherigen Trainingseinheiten schon einige Blessuren davontragen müssen.

So langsam fühlt sich der Ring. Neben den beiden Beautys werden auch die ehemaligen Love Island-Teilnehmer Bocc Özsu und Bucci Yok oder die diesjährigen Love Fool-Kandidaten Giuliano Hediger und Franco Klepac gegeneinander antreten. Am 24. Mai wird es dann in Mönchengladbach zum großen Showdown zwischen den Stars und Sternchen kommen.

Instagram / jessiaccit Jessi Accit, "Temptation Island"-Teilnehmerin 2022

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora im Mai 2023

