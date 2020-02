Demnächst geht Temptation Island in eine neue Runde – und das wieder einmal mit bekannten Gesichtern. Anders als im Vorjahr ist dieses Mal auch ein vergebener Mann mit TV-Erfahrung am Start: Till Adam. Der Bademeister hat schon an Die Bachelorette teilgenommen und war 2018 in dem Flirt-Format Love Island zu sehen. Ob er dadurch einen Vorteil hat? Promiflash hat bei Lena Schiwiora und Robin Riebling nachgehakt, die ihre Liebe 2019 bei "Temptation Island" auf die Probe gestellt hatten.

"Ich finde, dass das ein Vorteil ist. Wenn ich jetzt noch mal in ein Format gehen würde, würde ich auch ganz anders reagieren", erklärte Robin gegenüber Promiflash. Er wäre viel lockerer und würde mehr Witze machen. Seine Verlobte betonte außerdem, dass auch die Verführer durch Datingshow-Erfahrung punkten könnten: "Die wissen dann vielleicht auch, wie sie Frauen rumkriegen können, was sie sagen oder machen können. Und auch, wie sie mit der Kamera spielen können." Single Bastian Lee beispielsweise schnupperte schon bei "Love Island" und Take Me Out TV-Luft und dürfte mittlerweile ein echter Profi in Sachen Flirten sein. Auch Dominik Jell ist kein unbeschriebenes Blatt: Er war schon Kandidat bei der Schweizer Version von "Die Bachelorette".

Aber Fernseherfahrung hin oder her – eines haben die diesjährigen Teilnehmer den Ex-Kandidaten Robin und Lena definitiv voraus. Sie konnten sich die erste Staffel bereits anschauen und wissen daher in etwa, was auf sie zukommen wird. "Sie haben gesehen, dass der Zuschauer auch mal gelangweilt war, weil die Singles nicht so die Initiative ergriffen haben. Da haben die sich bestimmt gesagt: 'Ich mache das jetzt besser und gehe ran'", mutmaßte Lena.

"Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 18. Februar 2020 exklusiv bei TVNOW.

