Temptation-Saskia und Enrico verraten ihren Beziehungsstatus

Saskia und Enrico gehörten zu den Paaren, die in der Reality-Show Temptation Island in diesem Jahr ihre Liebe und Treue auf die Probe gestellt haben. Doch ihr Abenteuer endete früher als geplant, da Enrico wegen einer grenzüberschreitenden Aussage der Villa verwiesen wurde. Deshalb waren die beiden auch nicht beim großen Wiedersehen anwesend. Dementsprechend blieb ihr Beziehungsstatus für viele Fans weiterhin ein Rätsel. Sind Saskia und Enrico nach dem TV-Experiment noch ein Paar? "Ja, wir sind noch zusammen", schreibt Saskia nun auf Instagram zu einem gemeinsamen Foto.

In ihrem emotionalen Post zeigt sich Saskia dankbar und voller Zuversicht: "Wir stehen füreinander ein, unterstützen uns in allem, was kommt, und lassen uns nicht unterkriegen." Ihre Worte beschreiben ein blindes Vertrauen und das Gefühl von Sicherheit, das sie mit Enrico verbindet. Die turbulente Zeit bei "Temptation Island" habe ihnen gezeigt, wie stark ihre Verbindung ist. Saskia spricht zudem von ihrer Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft und dankt den Fans, die die beiden während dieser Reise unterstützt haben.

Saskia und Enricos Liebe hat die turbulente Zeit während und nach "Temptation Island" also überstanden. Selbst der überraschende Rauswurf sorgte offenbar nicht für Unstimmigkeiten. Ganz im Gegenteil. Saskia sprang ihrem Partner sogar zur Seite und verteidigte Enrico auf Instagram. "Ihr habt Enrico kennengelernt. Er ist immer für alle da, hatte ein offenes Ohr, war lustig und wollte niemandem etwas Böses. Er ist ein herzensguter Mensch, der niemals mit Absicht jemanden verletzen oder respektlos sein würde", schützte sie ihren Freund.

RTL Enrico und Saskia, "Temptation Island"-Paar

Instagram / sassysxclassys Saskia und Enrico, Ex-"Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / sassysxclassys Saskia, ehemalige "Temptation Island"-Teilnehmerin