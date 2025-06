Zwischen diesen "Temptation Island"-Verführern lief etwas

Bei Temptation Island sorgten sie für Aufsehen: Verführer Marvin brachte die vergebene Raffaela gehörig ins Schwanken, während ihr damaliger Freund Jeremy sich von Franzi bezirzen ließ. Nun kommt ein überraschender Twist ans Licht: Nach den Dreharbeiten entwickelte sich etwas zwischen Marvin und Franzi! Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast enthüllt Marvin Details und erklärt: "Das war jetzt nicht geplant, um dem Jeremy eins reinzuwürgen oder so was, ich mag den Jungen." Alle Verführer seien nach der Show in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe in Kontakt geblieben, wodurch sich der Austausch zwischen den beiden ergab.

Marvin schildert, dass sich die Chemie zwischen ihm und Franzi während der Gespräche mehr und mehr entwickelte. "Man hat geschrieben, man hat sich ausgetauscht und dann fand man sich sympathisch", beschreibt er die Annäherung. Obwohl es zwischen den beiden eindeutig knisterte, stellt Marvin jedoch klar, dass es für eine feste Beziehung nicht gereicht habe. Ob die anderen Teilnehmer der Staffel von dem kleinen Techtelmechtel wissen und wie sie darauf reagiert haben, ließ Marvin jedoch offen.

Marvin entwickelte sich bereits während der Show zu einer zentralen Figur in den Dramen rund um "Temptation Island". Seine Annäherung an Raffaela hatte maßgeblich dazu geführt, dass deren Beziehung zu Jeremy zerbrach. Nach den Aufzeichnungen gaben Marvin und Raffaela an, dass zwischen ihnen im Nachhinein nichts mehr vorgefallen sei. Trotz der Fremdgeh-Aktion stellte der Tattoo-Liebhaber im Interview mit RTL klar: "Was man ihr hoch anrechnen muss: Sie hat alles offen rausgehauen. Sie war total ehrlich. Und damit ist sie vielen Frauen voraus."

RTL Paare von "Temptation Island", Staffel sieben

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"

