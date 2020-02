Na, welche Laus ist Adele Adkins (31) denn bloß über die Leber gelaufen? Eigentlich läuft es für die Sängerin momentan bestens: Nach der Trennung von ihrem Ex Simon Konecki präsentierte sich die Sängerin erschlankt – und die Pfunde purzeln offenbar sogar noch immer munter weiter. Eine Garantie für dauerhaft gute Laune ist das aber ganz offensichtlich nicht: Die Britin wurde nun bei einem hitzigen Telefonat abgelichtet.

Das Handy am Ohr, deutliche Zornesfalten auf der Stirn und ein verkniffener Mund – so erwischten Paparazzi Adele, als sie kürzlich am Londoner Heathrow Airport aus dem Auto stieg. Und die Aufnahmen lassen keinen Zweifel: Wer auch immer am anderen Ende der Leitung war, hat die "Someone Like You"-Interpretin ganz schön auf die Palme gebracht. Wütend ins Handy-Gespräch vertieft, stapfte die gebürtige Britin schließlich von dannen.

Anscheinend hat die 31-Jährige momentan einen eher dünnen Geduldsfaden, denn der nächste Ausraster ließ kaum auf sich warten: Als sie am Wochenende zu Gast auf einer Hochzeit war, sang sie zunächst gut gelaunt auf der Bühne. Doch kaum hatte sie in ihrem Wagen Platz genommen, um nach Hause zu fahren, zeigte sie sich erneut ziemlich miesepetrig – und hielt sogar ihren Mittelfinger in die Kamera der Fotografen. Ob es nur die neugierigen Paparazzi waren, die sie nervten oder ob noch mehr dahinter steckte, ist unklar.

Backgrid / ActionPress Adele in Anguilla

Anzeige

Instagram / kingarusin Adele mit Kinga Rusin auf der Oscar-Afterparty 2020

Anzeige

Instagram / robertemms Adele bei der Hochzeitsfeier einer Freundin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de