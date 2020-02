Neuer Wow-Auftritt von Adele (31)! Anfang des Jahres hatte die schöne Musikerin ihre Fans mit einem ganz neuen Look begeistert: Nach einem radikalen Gewichtsverlust strahlte die "Hello"-Interpretin super-schlank und offensichtlich sehr zufrieden. Seitdem waren immer mehr Bilder aufgetaucht, die das neue Lebensgefühl der Sängerin unterstrichen. Und tatsächlich scheint die Blondine ihr Dasein aktuell mehr zu genießen denn je: Bei der Hochzeit einer Freundin feierte Adele jetzt ausgelassen und mit bester Laune!

In seiner Instagram-Story dokumentierte Schauspieler Robert Emms am Samstag den Abend mit seiner guten Freundin: In mehreren Videos sieht man die Britin völlig hemmungslos auf der Bühne tanzen und den Spice Girls-Song "Spice Up Your Life" singen. Neben der guten Laune der 31-Jährigen fällt dabei auch ihre erschlankte Figur auf: In einem weißen Rollkragen-Shirt und einem geblümten Rock wirkte Adele unglaublich schmal! Das zeigen auch Paparazzi-Bilder, die Daily Mail vorliegen.

Ihrer ehemaligen Fitnesstrainerin Camila Goodis zufolge steckt hinter dem starken Gewichtsverlust der Songwriterin eine eiserne Work-out-Routine kombiniert mit einem knallharten Ernährungsplan: So soll Adele zuletzt nur knapp 2.000 Kalorien täglich zu sich genommen haben. Auch die Scheidung von Simon Konecki soll nicht ganz unschuldig an ihrem neuen Body gewesen sein.

Instagram / robertemms Adele bei der Hochzeitsfeier einer Freundin

Backgrid / ActionPress Adele in Anguilla

Splash News Adele, Sängerin

