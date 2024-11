Paris Hilton und Co.: Diese Promis besuchen Formel-1-Event

Was für ein Spektakel! Vergangenen Samstagabend fand, zum zweiten Mal in der Formel 1, der Große Preis von Las Vegas statt. Mitten in der Wüste Nevadas verwandelte sich die Glücksspielmetropole zu einer Rennstrecke und augenscheinlich auch zu einem Treffen für die Weltstars. Das Beste kommt halt zum Schluss – in einem schnittigen Lederlook und engem Top erschien keine Geringere als Paris Hilton (43) kurz vor Rennstart auf dem roten Teppich. Sie kombinierte eine stylishe Kette aus schwarzem Leder mit Handschuhen, einer Sonnenbrille und spitzen High Heels. Der Look beeindruckte offensichtlich auch RTL-Moderator Kai Ebel (60). Auf Bildern, die Bild vorliegen, interviewte er die Kult-Blondine mit einem breiten Grinsen und trug einen lustigen Anzug, der mit Goldbarren bedruckt war.

Doch nicht nur Paris sorgte für Aufsehen. John Legend (45) lief mit seinen beiden Kindern in einer engen Krokodillederjacke auf und Adele (36) schaute am Donnerstag kurz bei McLaren im Paddock vorbei, bevor sie am Wochenende direkt daneben eigene Konzerte spielte. "Es scheint das Gerücht zu geben, dass die einzigartige Adele Papaya liebt", kommentierte das Rennteam auf Instagram. Außergewöhnliche Looks präsentierten das Victoria's-Secret-Model Ashley Graham (37) mit einem durchsichtigen Top mit Leopardenprint und der Schauspieler Jared Leto (52) in einer riesigen weißen Pelzjacke. Auch einige Hollywood-Legenden ließen sich blicken, darunter Michael Douglas (80) und Sylvester Stallone (78).

Neben der Las-Vegas-Show brachte dieses Rennen schon vor seinem Start etwas Spannendes mit sich: die Titelverteidigung von Red Bull-Rennfahrer Max Verstappen (27). Der gebürtige Holländer musste nur vor seinem Konkurrenten Lando Norris über die Ziellinie fahren und sicherte sich so schon vor Saisonende zum vierten Mal in Folge den Weltmeistertitel. Lando selbst sieht seinen Verlust nicht negativ und ehrt den 27-Jährigen mit einem Foto der beiden als Kinder beim Kartfahren auf Instagram. "Gratulation zum vierten Titel in Folge, Kumpel, tolle Leistung dieses Jahr. Es hat Spaß gemacht, mit dir darum zu kämpfen", beglückwünschte der McLaren-Fahrer seinen Konkurrenten.

Getty Images Sylvester Stallone bei der Formel 1, Las Vegas, 2024

Getty Images Max Verstappen, Formel-1-Star

