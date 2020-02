Sebastian Preuss (29) hat klare Vorstellungen von seiner Traumfrau: Der Bachelor steht auf Natürlichkeit. Das betonte er schon im Gespräch mit Kandidatin Diana Kaloev, die sich ihre Lippen aufspritzen ließ. Doch sie ist nicht die einzige Rosenanwärterin, die zuvor beim Beauty-Doc war. Auch Leah Marie Kruse hat in Sachen Schmollmund nachhelfen lassen. Während einer wilden Knutscherei fiel das dann auch Basti wieder auf: Eigentlich sind solche Eingriffe für ihn ein absoluter Abtörner.

Nachdem der Profisportler Leahs Mutter und ihre beste Freundin bei Kaffee und Kuchen kennengelernt hatte, ging er seiner Lieblingsbeschäftigung nach: Knutschen. Danach schwärmte er zunächst, dass sich das so schön angefühlt habe und er sich einfach nicht zurückhalten konnte. Doch dann folgte das große "Aber": "Ich mag's halt nicht, wenn sich eine Frau verbastelt. Sie hat gespritzte Lippen, sie hat Silikonbrüste. Wenn sich jemand die Brüste machen lässt, völlig in Ordnung. Aber das Gesicht aufspritzen – das ist 'too much', das möchte ich bei meiner Partnerin nicht", stellte er klar.

Bedeutet das also das Aus für Leah? Immerhin betonte der Bachelor auch, dass er und die Geküsste in vielen Punkten gut miteinander harmonieren würden – und das nicht nur körperlich: "Ich glaube wir haben relativ die gleichen Ziele." Außerdem sei sie für ihn interessant, weil sie sich in den vergangenen Wochen immer näher gekommen sind.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Bachelor Sebastian Preuss zu Besuch bei Leahs Familie

Anzeige

TVNOW Sebastian Preuss und Leah während ihres Home-Dates bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNOW/Arya Shirazi Leah Marie Kruse, Bachelor-Kandidatin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de