Die Disney-Fans sind erschüttert! Zoe Caldwell konnte auf eine erfolgreiche Karriere als Schauspielerin zurückblicken. Bereits mit neun Jahren wirkte sie an einer Produktion von Peter Pan mit, bevor sie für diverse große Theater- und Broadway-Inszenierungen auf der Bühne stand. Später begann sie auch beim Film, spielte in Woody Allens (84) "The Purple Rose of Cairo" und "Birth" mit und war in der TV-Produktion "Macbeth and A Midsummer Night's Dream" zu sehen. Einem jüngeren Publikum dürfte sie vor allem für ihre Synchronsprecherrolle als Alienoberhaupt, die Präsidentin des Hohen Rats, in Disneys "Lilo & Stich" bekannt sein. Nun starb das Multitalent im Alter von 86 Jahren!

Das verkündete ihr Sohn Charlie Whitehead gegenüber People. Zoe starb demnach am 16. Februar an den Folgen ihrer Parkinson-Erkrankung in ihrer Wohnung in Pound Ridge in New York. Die Mimin war von 1968 bis zu seinem Tod in 2002 mit dem Theaterproduzenten Robert Whitehead verheiratet. Sie hinterlässt zwei Söhne, Sam und Charlie, sowie zwei Enkelkinder Ross und Ward Whitehead.

Zuletzt stand Zoe 2011 vor der Kamera. Sie trat in der Roman-Verfilmung "Extrem laut und unglaublich nah" von Jonathan Safran Foer auf. Dort verkörperte sie die Großmutter des Hauptcharakters Oskar Schell (gespielt von Thomas Horn).

