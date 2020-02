Große Trauer um Frances Cuka! Die britische Schauspielerin ist tot. Seit den 50ern spielte sie in verschiedenen Film- und Serienproduktionen mit. Unter anderem wirkte sie an den Horrorstreifen "Schrei der Verlorenen" und "Angst vor der Dunkelheit" mit. 2005 war sie außerdem als Mrs. Bedwin in der Romanverfilmung von "Oliver Twist" zu sehen. Jetzt ist Frances im Alter von 83 Jahren verstorben.

Diese traurige Nachricht bestätigte The Guardian. Demnach sei die TV-Bekanntheit bereits am vergangenen Sonntag gestorben. Die Anteilnahme im Netz ist riesig. Vor allem die "Friday Night Dinner"-Fans trauern um die Nelly-Darstellerin: "Ich weine! Die Serie wird ohne dich nicht mehr dieselbe sein", schrieb zum Beispiel ein User auf Twitter und ein anderer meinte: "Sie war einer meiner Lieblinge in der Show und sie wird für immer in unseren Herzen sein."

Weitere Informationen zu Frances' Tod sind aktuell noch nicht bekannt. Sie hatte vor einigen Jahren jedoch bereits einen Schlaganfall erlitten. Zudem war bei dem TV-Star Krebs diagnostiziert worden.

Getty Images Frances Cuka, 1966

Getty Images Michael Crawford und Frances Cuka in "Same Time, Next Year"

Getty Images Frances Cuka, Basil Sydney, Sarah Churchill und Jeremy Hawk im Jahr 1963



