Letztes Wochenende wurde die Ex-Verlobte von Schauspieler Drew Carey, Amie Harwick, nach einem Sturz von ihrem Balkon in den Hollywood-Hills in Los Angeles tot aufgefunden. Schnell war klar, dass es sich um keinen tragischen Unfall, sondern um Mord handelte. Denn Amie wies auch Strangulierungsanzeichen am Hals auf. Durch Kamera-Aufnahmen der Nachbarschaft konnte schnell Amies Ex, Gareth Pursehouse, als dringend Tatverdächtiger ausgemacht werden. Und dieser befindet sich nun nicht mehr auf freiem Fuß!

Nachdem der Beschuldigte bereits am Samstag festgenommen wurde, wurde er daraufhin gegen eine Kaution von knapp zwei Millionen Euro vorerst wieder in die Freiheit entlassen. Gestern wurde er laut Radar Online dann endgültig ohne die Aussicht auf eine Kaution in Gewahrsam genommen. Mittlerweile konnte bestätigt werden, dass sich jemand gewaltsam Eintritt zu Amies Wohnung verschafft hat. Spuren deuten auf einen Kampf in dem Apartment hin.

Besonders tragisch: Nachdem die Sexualtherapeutin wegen Stalkings vor einigen Jahren eine einstweilige Verfügung gegen Gareth erwirken konnte, lief diese vor zwei Wochen aus. Daraufhin soll sich das einstige Paar zufällig bei einem Hollywood-Event getroffen haben. In diesem Moment soll Pursehouses Besessenheit für seine Ex erneut entfacht worden sein, so die Quelle. Mehrmals soll sie daraufhin Bedenken geäußert haben, Gareth könnte ihr etwas antun.

