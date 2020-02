Es gibt neue Informationen zum Tod von Amie Harwick! Die Sex-Therapeutin und Autorin, die einst mit dem US-amerikanischen Moderator und Schauspieler Drew Carey verlobt war, starb ganz plötzlich am vergangenen Wochenende. Die 38-Jährige soll von ihrem Balkon im dritten Stock gestürzt sein und erlag wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Nun wurden anfängliche Vermutungen zu den Todesumständen bestätigt: Amie wurde ermordet!

Wie People berichtet, gab der zuständige Gerichtsmediziner in Los Angeles am Dienstag bekannt, dass Amie durch stumpfe Gewalteinwirkungen an Kopf und Oberkörper gestorben sei. Zusätzlich gebe es "Beweise für eine Strangulierung per Hand" – dadurch wurde ihr Tod als Mord eingestuft. Bereits nach einer ersten Wohnungsdurchsuchung sicherte die Polizei Spuren, die auf ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung und einen Kampf hindeuteten.

Amies Ex, Gareth Pursehouse, wurde wenige Stunden nach der Tat als Verdächtiger festgenommen. Kurz bevor Amie starb, hatte sie eine einstweilige Verfügung gegen den 41-Jährigen erwirkt und die Sorge geäußert, er könnte ihr etwas antun. Er sitzt derzeit für eine Kaution von knapp zwei Millionen Dollar im Gefängnis.

Getty Images Drew Carey, TV-Gesicht

Anzeige

Getty Images Drew Carey, Moderator

Anzeige

Getty Images Moderator Drew Carey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de