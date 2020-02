Diese Nachricht dürfte Deutschlands Film- und Fernseh-Fans schockieren! Acht Jahre lang galten Christoph M. Ohrt (59) und Dana Golombek (49) als Traumpaar schlechthin! Der "Edel & Starck"-Star und die Rote Rosen-Darstellerin hatten sich 2004 am Set von Christophs Serie kennengelernt. Bis die Funken sprühten, dauerte es aber noch sechs Jahre – nämlich bis die beiden für das Theaterstück "Doppelzimmer" zusammen auf der Bühne standen. Umso tragischer ist nun ihre Trennungs-News!

Christophs Solo-Auftritt bei der diesjährigen Place to B-Party im Rahmen der Berlinale sorgte bereits für einige Spekulationen, ob in der Partnerschaft zwischen dem 59-Jährigen und der 49-Jährigen etwas vorgefallen sei. Im Interview mit Bild klärte der Schauspieler dann auf: "Es ist schon lange vorbei zwischen uns. Leute kommen zusammen und Leute trennen sich. Es ist schon ein paar Monate her. Das ist Schnee von gestern.

Obwohl die zwei jahrelang ein Paar gewesen waren, war heiraten nie eine Option für die zwei. So ging es ihnen im Übrigen auch mit dem Thema Zusammenziehen – während er in Berlin Schöneberg lebt, wohnte sie schon immer in Prenzlauer Berg.

Getty Images Dana Golombek, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Christoph M. Ohrt und Dana Golombek

Anzeige

Getty Images Christoph M. Ohrt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de