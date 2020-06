Dana Golombek (49) lässt ihre Zeit bei Die Camper Revue passieren! Von 1996 bis 2005 war die beliebte RTL-Comedyserie über die deutschen TV-Bildschirme geflimmert – ab der zweiten Staffel allerdings in neuer Besetzung: Nach Hajo Wüpper hatte Benno Ewermann den Zeltplatz übernommen und diesen zusammen mit seiner Frau Uschi und seinen Nachbarn Lothar und Stefanie Fuchs aufgemischt. Letztere war damals von Dana gespielt worden – in einem Promiflash-Interview blickte sie kürzlich auf die Dreharbeiten zurück!

"Wir hatten eine super Zeit, wir waren ein tolles Team und tolle Kollegen", erklärte die Blondine im Februar beim Askania Award in Berlin. Im Vergleich zu heute hätten sie und ihre Kollegen damals ausreichend Zeit zum Drehen gehabt, was dazu beigetragen habe, dass ihr die Arbeit rückblickend sehr unbeschwert vorkomme. Bis heute würde sie noch oft auf ihre alte Rolle angesprochen. "Und das ist so verrückt, weil die letzte Staffel haben wir gedreht, da war ich schwanger mit meiner Tochter. Die ist jetzt 14 Jahre alt."

Wie Dana verriet, habe sie mit einer ehemaligen Camperin nach wie vor engen Kontakt: "Ich bin auch noch befreundet mit meiner Kollegin Antje Lewald!" Diese war in der Serie in die Rolle der Ursula Ewermann geschlüpft. Und auch ihren Film-Ehemann und Lothar-Fuchs-Darsteller René Heinersdorff begegne die Beauty immer mal wieder auf öffentlichen Veranstaltungen.

Anzeige

Getty Images "Die Camper"-Star Dana Golombek im Juli 2017

Anzeige

Getty Images Dana Golombek im Januar 2011 in Hamburg

Anzeige

Getty Images Serienstar Dana Golombek im Oktober 2011 in Berlin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de