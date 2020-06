Wie ging es mit den "Die Camper"-Darstellern weiter? 1997 war die RTL-Comedyserie an den Start gegangen und hatte neun Staffeln lang für zahlreiche Lacher gesorgt: Unter anderem deshalb, weil der Kfz-Mechaniker Benno Ewermann auf seinem Zeltplatz immer wieder mit dem Wart Adalbert Pröter und seinen Nachbarn Lothar und Stefanie Fuchs aneinandergeraten war. Vor fast 15 Jahren flimmerte dann jedoch die letzte "Die Camper"-Folge über die deutschen TV-Bildschirme – seitdem hat sich im Leben der Darsteller so einiges verändert!

Willi Thomczyk hatte den Kfz-Mechaniker Benno Ewermann Leben verliehen. Wie Kino.de berichtet, war er 2005 jedoch wegen zwei Fällen sexueller Nötigung zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt worden, was zur Absetzung von "Die Camper" geführt habe. Danach wurde es eher ruhig um den Schauspieler: Er spielte in zwei Kurzfilmen von Carsten Vauth mit und übernahm zuletzt 2017 in "Rhein-Lahn Krimi: Jammertal" eine Nebenrolle.

Bennos Frau Uschi Ewermann war von Antje Lewald gespielt worden, die auch heute noch regelmäßig vor der Kamera steht. Unter anderem wirkte sie einige Male beim Tatort mit und war erst 2019 in drei Folgen der Comedyserie "Pastewka" mit von der Partie. Die Kölnerin überzeugt mit ihrem schauspielerischen Talent allerdings nicht nur in TV-Produktionen, sondern auch immer wieder auf der Theaterbühne.

Felicitas Woll (40) war für "Die Camper" bis 2001 in die Rolle von Benno und Uschis Tochter Tanja geschlüpft. Ihren Durchbruch als Schauspielerin hatte sie allerdings erst kurz darauf durch die Erfolgsserie "Berlin, Berlin", in der sie von 2002 bis 2005 die Rolle der Comiczeichnerin Carlotta "Lolle" Holzmann übernommen hatte. Die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete ARD-Show wurde zur Freude vieler Fans nun sogar mit einem Spielfilm fortgesetzt. Felicitas dürfte allerdings nicht nur mit ihren Schauspielprojekten, sondern auch als inzwischen zweifache Mutter alle Hände voll zu tun haben.

Die Rolle ihrer "Die Camper"-Nachbarin Stefanie Fuchs hatte Dana Golombek (49) übernommen. Nach dem Serien-Aus war sie dann als Sigrid Claasen in der ARD-Telenovela Rote Rosen zu sehen und tourte als Jazzsängerin mit ihrem Programm "SIE la vie" umher. Promiflash traf die 49-Jährige im Februar beim Askania Award in Berlin, wo sie erklärte, dass sie auch heute noch viel musiziere – sie verriet aber auch, dass sie an einem neuen TV-Projekt arbeite: "Ich drehe gerade in Köln 'Falk'. Das ist eine Krimiserie mit dem wunderbaren Fritz Karl (52) in der Hauptrolle. Da bin ich jetzt in einer Episode und spiele eine sehr interessante Rolle." Privat ist die Blondine Mutter einer 14-jährigen Tochter und lebt seit Anfang 2020 getrennt von ihrem langjährigen Partner Christoph M. Ohrt (60).

Danas "Die Camper"-Verlobter Lothar war von René Heinersdorff verkörpert worden. Der hatte sich nach 2005 ganz seinem Boulevardtheater "Theater an der Kö" in Düsseldorf verschrieben. Darüber hinaus arbeitete er allerdings auch als Regisseur und Autor am Kölner Theater seiner Mutter Barbara und übernahm 2016 auch das Essener Haus "Theater im Rathaus". Der 56-Jährige war mit der Schauspielerin Jeannine Burch verheiratet und hat mir ihr einen gemeinsamen Sohn – seit 2007 lebt das Paar jedoch getrennt.

