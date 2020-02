Kirk Douglas' (✝103) Vermögen geht an einen wohltätigen Zweck! Die Hollywood-Ikone ist Anfang Februar mit 103 Jahren verstorben. Sein Sohn, der Schauspieler Michael Douglas (75), hatte das in einem Interview bekannt gegeben. Bereits zwei Tage nach seinem Ableben wurde der Kinostar in Los Angeles beerdigt. Jetzt sorgt Kirk nach seinem Tod erneut für Schlagzeilen: Er hat fast sein gesamtes Vermögen einer Wohltätigkeitsorganisation hinterlassen.

Wie das Onlineportal Page Six berichtet, sollen der Filmlegende zu Lebzeiten umgerechnet etwa 74 Millionen Euro gehört haben. Knapp 65 Millionen davon sollen jetzt an die Douglas Foundation gehen, eine Charity-Organisation, die Kirk selbst 1964 ins Leben gerufen hat. Mit dem Geld werden unter anderem hilfsbedürftige Kinder unterstützt und Stipendien für unterprivilegierte Studenten finanziert. Was mit den restlichen 9 Millionen Euro passiert, ist bisher noch nicht bekannt.

Kirk hinterlässt seine Frau Anne Buydens (100) und seine Söhne Joel, Peter und Michael. Klar ist bisher nur, dass Michael bei dem Erbe seines Vaters wohl leer ausgehen wird. Für den 75-Jährigen aber sicherlich kein Problem, er soll schließlich selbst ein Vermögen von satten 277 Millionen Euro haben.

