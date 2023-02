Dritter Todestag: Michael Douglas besucht Grab seines Vaters

Kirk Douglas (✝103) bleibt unvergessen. Der US-Amerikaner hatte zu Lebzeiten zu den erfolgreichsten Schauspielern seiner Zeit gehört. In Filmen wie "Wege zum Ruhm" und "Spartacus" hatte er die Zuschauer stets begeistert und sogar einen Oscar für sein Lebenswerk erhalten. 2020 starb der Hollywood-Star schließlich mit 103 Jahren. Anlässlich seines dritten Todestags teilte sein Sohn Michael (78) nun bewegende Worte – und zwar am Grab seines Vaters.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der "Wall Street"-Star am Mittwoch ein Video, das ihn an der letzten Ruhestätte seines Vaters zeigt. Nachdenklich betrachtete der Mann von Catherine Zeta-Jones (53) den Grabstein von Kirk und seiner Frau Anne. "Was für ein außergewöhnliches Paar die beiden doch waren. Ich vermisse sie so sehr!", sagte Michael in dem Clip und erklärte weiter, er habe mit der Douglas-Foundation eine Online-Ausstellung mit Bildern seines Vaters zusammengestellt.

Michael gedachte an diesem Tag sicherlich nicht nur seines Vaters und dessen Ehefrau – sondern auch seines Halbbruders. Eric Douglas war 2004 mit nur 46 Jahren an den Folgen seiner Drogensucht gestorben. Sein Vater und seine Mutter wurden in den vergangenen Jahren an seiner Seite beerdigt.

Getty Images Kirk und Michael Douglas 2011

Getty Images Michael Douglas im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Eric Douglas und sein Vater Kirk Douglas, Schauspieler

