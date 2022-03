Kirk Douglas (✝103) hatte viele bekannte Freunde! Die Hollywood-Ikone spielte in etlichen Western- und Sandalenfilmen wie etwa "Spartacus" mit. 2020 verstarb der Schauspieler mit 103 Jahren – doch sein Erbe lebt weiter. Unter anderem wurde ihm ein Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood gewidmet – diesen berühmten Gehweg fanden er und seine Frau Anne Buydens (102) offenbar ziemlich toll: Sie und Kirk bauten sich in ihrem Garten einen eigenen Walk of Fame!

Wie The Hollywood Reporter berichtete, stand kürzlich das einstige Haus des Ehepaares in Beverly Hills zum Verkauf. Dazu zählte auch das besondere Schmuckstück im Garten: Ein Weg aus personalisierten Steinen! "Kirk und Anne Douglas liebten es, Gäste zu unterhalten. Wenn sie Dinnerpartys veranstalteten, baten sie ihre Freunde, ihre Namen in Trittsteine aus Beton einzutragen", erklärte die Maklerin des Anwesens. Die grauen Steine sind demnach wie ein kleiner Weg zu einem Gartenhäuschen angelegt.

Auf dem Walk of Fame in Hollywood lassen sich die größten Legenden aus dem Film- und Musikgeschäft finden. Aber welche Promis haben ihre Unterschrift in Kirks Garten hinterlassen? Insgesamt 22 Steine sind dort ausgelegt. Auf ihnen finden sich berühmte Namen wie die von Frank Sinatra (✝82), Ronald Reagan oder auch Barbra Streisand (79)! Er hat also so einige hochkarätige Gäste bei sich begrüßt.

Anzeige

Getty Images Kirk Douglas' Stern auf dem Walk of Fame

Anzeige

Getty Images Kirk Douglas circa 1950

Anzeige

Getty Images Kirk und Anne Douglas Hand in Hand

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de