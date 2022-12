Kirk Douglas hätte heute seinen 106. Geburtstag gefeiert!

Heute hätte Kirk Douglas (✝103) seinen Geburtstag gefeiert. Der Schauspieler war eine echte Hollywood-Legende. Durch Filme wie zum Beispiel "Spartacus" bleibt er unvergessen. Auch sein Sohn Michael (78) hat sich einen großen Namen in der Filmbranche gemacht. Gemeinsam stand das Vater-Sohn-Duo beispielsweise für "It Runs in the Family" vor der Kamera. Promiflash erinnert an den Entertainer, der heute 106 Jahre alt geworden wäre.

Kirk, der als Issur Danielowitsch am 9. Dezember 1916 im US-amerikanischen Bundesstaat New York zur Welt kam, war Sohn russisch-jüdischer Einwanderer. Seine Karriere konnte er dank eines Stipendiums für eine Schauspielschule starten und landete schließlich am Broadway. Sein Filmdebüt feierte er mit "Die seltsame Liebe der Martha Ivers" im Jahr 1946. Später führte er auch erfolgreich Regie. Der 103-Jährige war Vater von vier Kindern und lebte bis zuletzt mit seiner zweiten Frau in der Nähe von Los Angeles.

Kirk hatte ein sehr enges Verhältnis zu seiner Schwiegertochter Catherine Zeta-Jones (53). Die Schauspielerin ist bereits seit über 20 Jahren mit Michael verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder mit dem 78-Jährigen. Nach dem Tod des Vaters ihres Mannes veröffentlichte sie ein Foto, welches zeigt, wie nahe die beiden sich wohl standen. Der Regisseur küsst Catherine auf dem Bild liebevoll auf die Wange.

Getty Images Kirk Douglas circa 1950

Instagram / michaelkirkdouglas Kirk und Michael Douglas

Instagram / catherinezetajones Kirk Douglas und Catherine Zeta-Jones

