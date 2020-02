Das Schulleben an der Erich-Felbert-Gesamtschule nimmt nun endlich wieder Fahrt auf! Seit Montag flimmert nach langem Warten die vierte Staffel von Krass Schule – Die jungen Lehrer über die deutschen TV-Mattscheiben. Promiflash hat aus diesem Anlass vorab mit einigen Darstellern der Scripted-Reality-Soap gesprochen und mal genauer nachgehakt, wie es bei dem Cast abseits der Kameras zugeht. Dabei zeigte sich: Die "Krass Schule"-Darsteller haben am Set wirklich eine Menge Spaß!

Für gute Laune sorgt vor allem Felix-Darsteller Kevin Reumann – da sind sich seine Kolleginnen Jennifer Lopes di Gaspare und Janina Andre einig. "Auch wenn er schlechte Laune hat, ist er nett, [...] ist er lustig dabei, er kann gar nicht anders", fasste Carmen-Darstellerin Jennifer zusammen. Janina betonte in dem Interview außerdem, dass Teamwork bei dem Cast groß geschrieben werde und alle sehr professionell miteinander umgehen würden. Zeit für Entspannung sei ebenfalls ab und an: "Man chillt, man redet, man lacht – es ist wirklich cool, wie in der Schule."

Doch gibt es auch mal Reibereien am Set? Tatsächlich! "Jetzt nichts Persönliches, aber wenn Leute zu spät kommen", erzählte Jennifer gegenüber Promiflash und Janina pflichtete ihr bei: "Zuspätkommen ist ein ganz blödes Thema." In den allermeisten Fällen laufe es hinter den Kulissen aber harmonisch ab.

"Krass Schule – Die jungen Lehrer" ab 17. Februar, montags bis freitags um 17:05 Uhr

Instagram / missllopes Jennifer Lopes di Gaspare, "Krass Schule"-Darstellerin

Instagram / janina__andre Janina Andre, Rosa-Darstellerin in der Serie "Krass Schule"

RTL II Hinter den Kulissen von "Krass Schule" im Februar 2020

