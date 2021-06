Schlechte Neuigkeiten für die Fans von Krass Schule – Die jungen Lehrer! Seit gut drei Jahren begeistert die Daily-Soap eigentlich die Zuschauer mit coolen Storys aus dem Alltag an der Erich-Felbert-Gesamtschule. Zahlreiche Stargäste wie Jürgen Milski (57), Evanthia Benetatou (29) oder Jennifer Frankhauser (28) hatten den Cast mit kleineren Auftritten ergänzt. Doch trotzdem heißt es jetzt Abschied nehmen – denn "Krass Schule" wird nicht weiter produziert.

Das gab RTL2 jetzt in einer Pressemeldung gegenüber DWDL.de bekannt. Demnach werde die Sendung nach drei Jahren eingestellt. "Nach über 400 Folgen haben wir uns entschieden, die Produktion unserer Soap 'Krass Schule – Die jungen Lehrer' in diesem Sommer zu beenden. Wir reagieren hiermit auf die langfristige Quotenentwicklung des Formats!", heißt es in dem Statement.

Erst vor wenigen Tagen war "Krass Schule" in die Sommerpause gegangen. Nach dieser Auszeit sollen zwar noch einige vorproduzierte Episoden ausgestrahlt werden – anschließend ist aber Schluss. Via Instagram teilten die Fans bereits ihre Bestürzung mit: "Das ist echt traurig", schrieb ein User.

