Die Fans sind in großer Sorge um Chad Johnson (42). Der ehemalige US-Bachelorette-Star macht seit einigen Tagen mit heftigen Negativschlagzeilen von sich reden: Er wurde wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Er soll seine Freundin Annalise Mishler geschlagen haben. Jetzt wurde die Polizei erneut zu Chads Wohnung gerufen, dieses Mal allerdings aus einem ganz anderen Grund: Chad wurde ins Krankenhaus eingeliefert, aus Angst, er könnte Suizid begehen.

Bereits am Freitag teilte der 42-Jährige ein beunruhigendes Bild im Netz, auf dem ein Seil an einer Tür festgebunden war. Dazu schrieb er: "Es wird alles gut." Ein besorgter Freund hatte daraufhin die Polizei alarmiert. Chad hatte den Beamten aber versichert, dass es ihm gut gehe und er keine Selbstmordabsichten habe. Zwei Tage später postete er aber erneut zwei Videos auf Instagram, die seine Follower in Angst versetzten. Darin sah man wieder das Seil und hörte einen schluchzenden Chad, wie er "Ich habe keine andere Wahl" sagt. Wie TMZ berichtet, hätte die Polizei daraufhin erneut nach dem TV-Star gesehen. Dieses Mal seien sie allerdings zu dem Entschluss gekommen, Chad könnte eine Gefahr für sich selbst darstellen. Daraufhin wurde er für eine psychologische Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden Clips und auch das ursprüngliche Seil-Foto sind inzwischen gelöscht. Mittlerweile scheint der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat aber ohnehin wieder entlassen worden zu sein. Erst vor wenigen Stunden teilte er ein Bild in seiner Story aus einer Wohnung, auf dem er seinen Followern versichert, dass es ihm gut gehe.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

ActionPress/ MediaPunch Chad Johnson und Annalise Mishler 2019

Instagram / realchadjohnson Chad Johnson, Ex-Bachelorette-Star

Instagram / realchadjohnson Chad Johnson, Ex-Bachelorette-Star



