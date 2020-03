Sie macht aus ihm offenbar einen völlig neuen Menschen! Seit Mitte Dezember weiß alle Welt: Nach dem turbulenten Liebes-Aus zwischen Liam Hemsworth (30) und Ex-Frau Miley Cyrus (27) ist der Australier wieder glücklich vergeben: In Model Gabriella Brooks' Händen ist das Herz des Schauspielers offensichtlich bestens aufgehoben. Kurz nach ihrem Beziehungs-Outing wollten die zwei ihre Liebe schon gar nicht mehr verstecken. Dass der sonst so private Filmstar mit seiner aktuellen Lovestory so offen umgeht, ist angeblich seiner Auserwählten zu verdanken!

Wie ein Insider gegenüber Hollywood Life ausplauderte, habe die Partnerschaft mit der 23-Jährigen den Hollywood-Star regelrecht verändert! "Liam hat es immer vorgezogen, sein persönliches Leben privat zu halten, besonders wenn es um seine Beziehungen geht, aber Gabriella hat geholfen, eine andere Seite von Liam hervorzubringen", sagte die Quelle. So einen Menschen wie sie habe der 30-Jährige noch nie zuvor kennengelernt.

Mit Gabby an seiner Seite habe Liam plötzlich Spaß an Dingen, die vorher für ihn nie infrage gekommen wären. Trotz Paparazzi-Auflauf mit ihr öffentlich zum Lunch zu gehen sei nur ein Beispiel. Auch seine Familie sei von dem Mannequin hellauf begeistert. "Sie können sehen, wie glücklich sie Liam macht, und das ist das Wichtigste", berichtete die Quelle weiter.

Instagram / gabriella_brooks/ Gabriella Brooks, Model

Backgrid Liam Hemsworth und Gabriella Brooks Januar 2020

Instagram / gabriella_brooks/ Gabriella Brooks im Dezember 2019 in Sydney

