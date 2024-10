So waren die Sexszenen für Liam Hemsworth und Laura Dern

Laura Dern (57) und Liam Hemsworth (34) haben für ihren neuen Netflix-Film "Lonely Planet" auch an ein paar intimen Szenen gearbeitet, die für beide Schauspieler eine ganz besondere Erfahrung darstellten. Im Interview mit People bezeichnet die Jurassic Park-Darstellerin ihren Co-Star als "den sichersten Menschen", mit dem sie sich beim Dreh total wohlgefühlt habe. "Als wir diese Szenen drehten, gab es nichts, worüber wir nicht gemeinsam reden und kreativ sowie professionell lösen konnten", erklärt sie. Liam stimmt ihr zu und schwärmt: "Wir hatten von dem Moment an, als wir uns trafen und uns zusammensetzten, eine Verbindung."

Um das Drehen der intimen Szenen angenehm und professionell zu gestalten, wurde ein Intimitätskoordinator am Set engagiert – die 57-Jährige betrachtet dies als eine positive Weiterentwicklung im Filmbusiness. "Es ist unglaublich, dass sich der Film und das Filmemachen so verändert haben, dass sich jeder mit seiner Stimme wohlfühlt und Grenzen setzen kann, ohne Angst zu haben, seinen Job zu verlieren oder sich unbeliebt zu machen", meint Laura im Gespräch mit dem Magazin. Sie habe in ihrer Karriere auch schon andere Erfahrungen machen müssen, die offenbar nicht so angenehm waren.

Abseits der Kameras haben die zwei Hollywoodstars eine enge Freundschaft entwickelt. Laura, bekannt aus Filmen wie "Jurassic Park" und Serien wie "Big Little Lies", schwärmt von Liams Professionalität und Wärme. Liam, der bald als Geralt von Riva in The Witcher zu sehen ist, erzählt, dass die Kollaboration mit Laura einer seiner Hauptgründe war, das Projekt anzunehmen. "Ich hatte nur Gutes über sie gehört und war begeistert von der Idee, mit ihr zusammenzuarbeiten", verrät der Australier.

Getty Images Laura Dern, Gotham Awards 2023

Instagram / lauradern Laura Dern und Liam Hemsworth im September 2024

