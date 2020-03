Immer mehr öffentliche Auftritte! Kurz nach der Trennung von Miley Cyrus (27), bandelte Liam Hemsworth (30) bereits mit dem Model Gabriella Brooks an. Der 23-Jährige soll sie mittlerweile sogar schon seiner Familie vorgestellt haben. Nach einigen Spekulationen ist daher nun klar: Die zwei sind total verliebt und wollen ihr Glück mit der ganzen Welt teilen. Jetzt wurden sie bei einem gemeinsamen Mittagessen in L.A. gesichtet.

Der hübsche Schauspieler und seine neue Freundin wurden diese Woche im Szene-Restaurant "Ivy" in Los Angeles gesehen und von Paparazzi abgelichtet. Dort trafen sie sich zu einem entspannten Mittagessen mit Liams Bruder Luke Hemsworth (39) und dessen Ehefrau Samantha Hemsworth. Bei dem Treffen waren die beiden Turteltauben sehr leger unterwegs: Liam trug ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Jeans und seine Liebste kam ganz gelassen in einer hoch geschnittenen hellen Jeans, einem weißen Tank-Top und schwarzen Stiefeln. In diesem Look dürften die beiden jedenfalls ein hübsches Paar abgegeben haben.

Der Hottie und seine Ex-Frau Miley Cyrus sind erst seit ein paar Wochen geschieden. Das Hollywood-Paar war – mit mehreren Unterbrechungen – jahrelang zusammen. Nun sind beide neu vergeben – denn auch Miley Cyrus ist glücklich mit ihrem neuen Freund Cody Simpson (23) liiert.

MEGA Gabriella Brooks im Februar 2020

MEGA Samantha Hemsworth, Gabriella Brooks und Liam Hemsworth im Februar 2020

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Januar 2019

