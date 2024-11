Miley Cyrus macht seltenen Kommentar zu Liam und ihrer Ehe

Miley Cyrus (32) hat seltene Einblicke in ihre vergangene Beziehung mit Liam Hemsworth (34) gegeben. In einer kürzlich veröffentlichten TikTok-Serie im September 2023 sprach die Sängerin offen darüber, wie sie und Liam sich während der Dreharbeiten zu "The Last Song" im Jahr 2010 ineinander verliebt hätten. "Ich denke, eines der Elemente, die diesen Film so besonders gemacht haben, war, dass man zwei sehr junge Menschen dabei zuschauen konnte, wie sie sich ineinander verlieben, was in Echtzeit und im echten Leben geschah", teilte Miley in dem Video mit. "Die Chemie zwischen uns war unbestreitbar, und das war der Beginn einer langen, zehnjährigen Beziehung."

Miley enthüllte außerdem, dass sie während des Glastonbury Festivals 2019 erkannt habe, dass ihre Ehe mit Liam zu Ende gewesen sei. In einem TikTok-Video sagte sie: "Der Tag der Show war der Tag, an dem ich beschlossen hatte, dass es nicht mehr funktionieren würde, in dieser Beziehung zu sein." Sie erklärte weiter, dass ihre Entscheidung, zu heiraten, nicht nur aus Liebe resultiert habe, sondern auch aus einem Ort des Traumas. Und dem Versuch, sich so schnell wie möglich wieder aufzubauen, nachdem ihr gemeinsames Zuhause in Malibu durch einen verheerenden Brand zerstört worden war. "Unsere Verpflichtung zur Ehe kam aus einem Ort der Liebe, aber auch aus dem Trauma", fügte sie hinzu.

Miley und Liam führten eine turbulente On-Off-Beziehung, bevor sie im Dezember 2018 überraschend heirateten. Doch trotz ihrer langen gemeinsamen Geschichte gab es letztendlich zu viele Konflikte. "Wenn ich nach Hause komme, möchte ich von jemandem geerdet werden. Ich stehe nicht auf Drama oder Streit", gestand Miley in einem Interview mit Howard Stern (70). Nach der Trennung versuchte sie, sich nicht in Emotionen zu verlieren, sondern sich auf die Logik zu konzentrieren. "Ich neige dazu, jemanden in meinem Leben zu brauchen", gab sie in einem Podcast zu. "Liam war wie ein Schnuller für mich, etwas, an das ich mich klammerte." Die Sängerin reflektierte, dass die Ehe ein letzter Versuch gewesen sei, sich nach dem Verlust ihres Hauses zu retten. Seit 2021 ist sie mit dem Produzenten ihrer Alben, Maxx Morando (26), zusammen, den sie auch heiraten wolle.

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus, 2012

Amy Sussman/Getty Images, MEGA Collage: Miley Cyrus und Maxx Morando

