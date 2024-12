Gabriella teilt seltene Date-Night-Fotos mit Liam Hemsworth

Liam Hemsworth (34) und seine Freundin Gabriella Brooks (28) gehen schon einige Jahre gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe halten der Schauspieler und das Model größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Kurz vor den bevorstehenden Feiertagen macht die Australierin ihren Fans aber noch eine kleine Freude und teilt superseltene Schnappschüsse, auf denen eine niedliche Date Night der beiden im Sydney Opera House festgehalten ist. "Eine magische Nacht im Ballett", schreibt Gabriella zu den Instagram-Bildern, auf denen sie und Liam in Schale geworfen zu sehen sind.

Für den Anlass strahlte die Influencerin in einem elegant-verspielten rosafarbenen Abendkleid mit Glitzerdetails. Ihr Begleiter trug einen klassischen schwarzen Smoking mit weißem Hemd und Fliege. Gabriellas Community scheint von den Aufnahmen ganz aus dem Häuschen zu sein – ihre Follower fluten die Kommentarspalte mit Flammen- und Herz-Emojis. "Das heißeste Pärchen überhaupt", kommentiert eine Nutzerin, während ein anderer entzückt hinzufügt: "Ihr zwei seid so süß zusammen."

Für den The Hunger Games-Star ist die Beziehung mit der 28-Jährigen bereits die zweite, die in der Öffentlichkeit stattfindet. Viele Jahre war er, mit Unterbrechungen, mit seiner Teenie-Liebe Miley Cyrus (32) liiert. 2018 gaben sich Liam und der Hannah Montana-Star sogar das Jawort, nur ein Jahr später scheiterte ihre Beziehung aber endgültig. Dass seine erste Ehe scheiterte, scheint den gebürtigen Australier wohl nachhaltig geprägt zu haben – zumindest soll er sich noch nicht sicher sein, ob er ein zweites Mal heiraten will. "Liam hat beim ersten Mal keine guten Erfahrungen gemacht", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly.

Instagram / gabriella_brooks Liam Hemsworth und Gabriella Brooks

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth im Juni 2019

