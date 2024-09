Das ist Miley Cyrus' größte Sorge im Copyright-Rechtsstreit

Vor wenigen Tagen wurde gegen Miley Cyrus (31) eine Klage eingereicht: Angeblich soll sie ihren Hit-Song "Flowers" bei "When I Was Your Man" von Bruno Mars (38) abgeguckt haben. Wie ein Insider gegenüber der Daily Mail jetzt verrät, soll sich die Sängerin über die Klage an sich allerdings nicht allzu große Sorgen machen. Ein anderes Thema soll sie viel mehr beunruhigen. "Sie ist besorgt, dass sie ihre Inspiration für das Schreiben des Songs preisgeben muss", gibt der Informant preis und fügt hinzu: "Obwohl sie kein Problem damit hat, zu sagen, dass es eine Antwort auf Bruno war, ist es sehr beunruhigend, öffentlich und nachweislich zu enthüllen, dass es speziell um [ihren Ex-Mann] Liam Hemsworth (34) ging."

Tatsächlich sind die Lyrics ihres Songs eine Antwort auf den Text von Brunos Lied. Das habe die Musikerin mit Absicht so geschrieben: Die Quelle bestätigt, dass "When I Was Your Man" Liams Song für Miley war. Angeblich habe er das Stück sogar bei ihrer Hochzeit spielen lassen und seine frühere Partnerin immer wieder damit verbunden. Dass die ganze Welt wissen soll, dass sie den Titel extra geschrieben hat, um ihren Ex zu ärgern, passt der "The Climb"-Sängerin nicht so richtig. "Ihr war nur wichtig, dass Liam wusste, dass der Song für ihn gedacht war", erklärt der Insider.

Die eigentliche Klage wurde nicht von Bruno Mars eingereicht, sondern von Tempo Music Investments, die angeblich einen Anteil an den Urheberrechten des Songs haben. Wie TMZ berichtete, sollen die gerichtlichen Dokumente besagen, dass die beiden Lieder ähnliche Melodien, Harmonien, Akkordfolgen und Textpassagen haben. Die Investmentgesellschaft fordert nicht nur Schadenersatz, sondern will auch, dass Mileys Song nicht mehr gespielt oder von ihr aufgeführt wird. Wie der Insider im aktuellen Interview besagt, wolle die US-Amerikanerin abwarten und sehen, wohin das alles noch führe. Sie hoffe, die Klage werde einfach verworfen.

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus, 2012

Getty Images Bruno Mars, Musiker

