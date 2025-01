Neuer "The Witcher"-Film soll Wartezeit der Fans verkürzen

Nach dem Abschied von Henry Cavill (41) als Geralt von Riva stehen die Fans der Netflix-Serie The Witcher vor einem großen Umbruch. Ab der vierten Staffel übernimmt Liam Hemsworth (35) die ikonische Hauptrolle des Hexers. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen, die ursprünglich im Herbst 2023 beginnen sollten, starteten schließlich im April 2024 und wurden im Oktober 2024 abgeschlossen. Ein Start der vierten Staffel bei Netflix wird laut Moviepilot für den Sommer 2025 erwartet. Die Wartezeit wird jedoch durch den Anime-Film "The Witcher: Sirens of the Deep", der am 11. Februar 2025 erscheint, verkürzt.

Die Handlung der vierten Staffel basiert auf dem dritten Roman der Buchreihe von Andrzej Sapkowski, "Feuertaufe". Geralt, Ciri und Yennefer nehmen dabei getrennte Wege: Geralt sucht nach Ciri, Yennefer verfolgt als Anführerin der Loge der Zauberinnen neue Ziele, und Ciri schließt sich der Rattenbande unter dem Namen Falka an. Zu den neuen Charakteren gehören unter anderem Laurence Fishburne (63) als Vampir Regis, Sharlto Copley als Kopfgeldjäger Leo Bonhart und Danny Woodburn als Zwergenführer Zoltan. Da Netflix bereits auch die fünfte und damit finale Staffel bestellt hat, gehen viele davon aus, dass nicht nur Inhalte der "Feuertaufe", sondern auch schon Teile des nächsten Bandes "Der Schwalbenturm" Einzug in die vierte Staffel finden.

Schon in der Vergangenheit hat Netflix angekündigt, das "The Witcher"-Universum mit weiteren Spin-offs zu erweitern. Neben dem neuen Anime-Film war auch eine Prequel-Serie über die Rattenbande in Planung, deren Zukunft jedoch nach Produktionsunterbrechungen ungewiss ist. Der Ausstieg von Henry sorgte bei vielen Fans für Unmut, da er als großer Befürworter der Werke von Andrzej Sapkowski galt. Liam äußerte sich jedoch enthusiastisch über seine neue Rolle und versprach, der Figur seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Offen ist auch noch, ob den Fans die anderen Serien rund um den Hexer gefallen werden.

Liam Hemsworth und Henry Cavill

Liam Hemsworth, Schauspieler

