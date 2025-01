Miley Cyrus' Familie stichelt gegen Ex-Mann Liam Hemsworth

Tish Cyrus (57) und Brandi Cyrus (37), Mutter und Schwester von Miley Cyrus (32), haben sich in ihrem Podcast "Sorry We’re Cyrus" über Männer unterhalten und dabei gegen Mileys Ex Liam Hemsworth (35) gestichelt. Zunächst betonte Brandi gegenüber ihrer Mutter: "Sie sind alle nur Müll. Männer sind einfach so verdammt dumm, aber es gibt ein paar gute da draußen, denke ich, und ich denke, ich habe einen gefunden, also freuen wir uns für mich." Daraufhin reagierte Tish mit positiver Zustimmung: "Ja, ich stecke auch all meine Hoffnung in Matt. Er ist Australier. Ich meine, ich will nicht über amerikanische Männer schimpfen, aber australische Männer sind einfach anders." Kaum ist dieser Satz ausgesprochen, greift Brandi ein und widerspricht ihrer Mutter: "Nun ja, nicht alle!"

In den Kommentaren unter dem Video ist man sich sicher: Damit ist Mileys australischer Ex-Mann Liam Hemsworth gemeint. Die beiden waren zehn Jahre lang ein Paar und heirateten 2018, nur um ein Jahr später ihre Trennung bekanntzugeben. Miley reflektierte in den vergangenen Jahren immer wieder offen über die Höhen und Tiefen der Beziehung und gab zu, dass die Verbindung nicht nur von Liebe, sondern auch von der schwierigen Zeit nach der Zerstörung ihres gemeinsamen Hauses durch ein Feuer geprägt war. "Es war ein Versuch, das wieder aufzubauen, was wir verloren hatten", erklärte Miley in einem früheren Interview über ihre Ehe.

Die Sticheleien von Tish und Brandi sind kein Einzelfall. Die Familie Cyrus ist bekannt für ihren engen Zusammenhalt und ihre offene Art, auch schwierige Themen direkt anzugehen. Insbesondere Mama Tish wird von Miley oft als emotionaler Rückhalt beschrieben, während Brandi durch humorvolle und scharfsinnige Kommentare auffällt. Trotz der turbulenten Vergangenheit scheint Miley heute mit ihrer Familie einen Weg gefunden zu haben, mit Herausforderungen umzugehen und nach vorne zu blicken. Fans bewundern die Offenheit und Ehrlichkeit, mit der die Familie auch heikle Themen anspricht – sei es durch ironische Kommentare oder direkte Aussagen.

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus, 2012

Instagram / brandicyrus Miley und Brandi Cyrus, Schwestern

