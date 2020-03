Amira Pocher ist von ihrem ersten Auftritt im TV noch immer überwältigt! Am vergangenen Sonntag kam es zum großen Showdown zwischen ihrem Mann Oliver Pocher (42) und Schlagersänger Michael Wendler (47). In einem Duell setzten die beiden Streithähne ihren wochenlangen Sticheleien endlich ein Ende. Auch Wendler-Freundin Laura (19) und Amira waren vor Ort. Dabei stand die Ehefrau des Komikers zum ersten Mal vor laufenden Kameras. Jetzt zog die Beauty ein Fazit!

"So, nachdem ich nach wirklich harten letzten Tagen und Nächten mal ein paar Stunden Schlaf nachholen konnte, melde ich mich frisch und munter zu später Stunde", verkündete Amira via Instagram. Bis kurz vor der Show sei die dunkelhaarige Schönheit noch gar nicht sicher gewesen, ob sie überhaupt teilnehmen soll. Doch die Resonanz sei nun überwältigend: "Ich wurde mit so vielen lieben und positiven Nachrichten überschüttet, was mich wirklich ziemlich sprachlos macht", gestand Amira.

Ihren ersten Auftritt meisterte die Mutter eines kleinen Sohnes mit Bravour – wenn auch mit Unterstützung ihres Gatten Oli. "Dein Auftritt war schon längst überfällig", kommentierte ein Nutzer den Beitrag. Und vielleicht ist Amira in Zukunft ja noch öfter auf der TV-Mattscheibe zu sehen. Was würdet ihr davon halten? Stimmt ab.

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher im Dezember 2019

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher im Januar 2019

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher mit ihrem Mann Oli und dem gemeinsamen Sohn, Januar 2020



