Extravagant: Amira Aly lässt sich Luxus-Teil ins Haus bauen

Amira Aly (32) hat sich beim Bau ihres neuen Eigenheims in Köln für ein besonders luxuriöses Detail entschieden. Die Moderatorin wird nicht nur eine großzügige Küche in ihrem etwa 400 Quadratmeter großen Fertighaus haben, sondern auch eine sogenannte "Dirty Kitchen". Diese zweite Küche dient als separater Raum, in dem die weniger ästhetischen Arbeiten wie Geschirrspülen erfolgen können. "Das habe ich jetzt schon öfter gesehen bei feinen Leuten. Die haben dann eine Showküche mit Marmorblock, wo ein Lilienstrauß steht – und dann gehst du ums Eck...", erklärte die zweifache Mutter im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau".

Ihr neues Eigenheim soll viele ihrer persönlichen Wohnträume erfüllen: hohe Decken, offene Räume, viel Glas und eine beeindruckende Wendeltreppe stehen auf ihrer Wunschliste. Ein weiteres Highlight ist eine Lichtkuppel, die den zentralen Raum des Hauses erhellen wird. Doch Amira betonte, dass der Bau nicht nur glamourös sei, sondern sie auch vor einige Herausforderungen stelle. Trotz der stressigen Phase genießt sie die Verwirklichung ihres lang gehegten Traums und ist stolz, dass sie all dies mit ihrem selbst erarbeiteten Geld umsetzt.

Privat läuft es ebenfalls rund bei der Moderatorin: Sie zieht mit ihrem Partner Christian Düren (34) zusammen, der ebenfalls in der Fernsehwelt bekannt ist. Gemeinsam mit Amiras Söhnen wird das Paar das neue Zuhause beziehen, sobald die letzten Baumaßnahmen abgeschlossen sind. Die Partnerschaft scheint das Glück der Bauherrin perfekt zu machen, und das gesamte Projekt erfüllt sie mit Stolz und Vorfreude.

Instagram / amiraaly Amira Aly im April 2025

Schroewig News & Images / ActionPress Amira Aly und Christian Düren im Juli 2024

