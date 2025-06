Sohn bloßgestellt: Amira Aly wettert gegen Olli und Sandy

Amira Aly (32) hat in ihrem Podcast "Iced Macho Latte" scharfe Kritik an ihrem Ex-Partner Oliver Pocher (47) und dessen erster Ehefrau Sandy Meyer-Wölden (42) geäußert. Grund für ihren Unmut ist ein Vorfall, der in Olivers aktuellem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" thematisiert wurde. Dort scherzte er gemeinsam mit Sandy über ein Missgeschick des gemeinsamen Sohnes von Amira und Olli, das in Sandys Pool passierte. "Das ist unter aller Sau", kommentierte Amira das humorvolle Gespräch und zeigte sich besonders über Sandys Beteiligung enttäuscht.

Die Moderatorin betonte, dass sie von Oliver nichts anderes erwarte, die Beteiligung von Sandy jedoch an ihrem bisherigen Eindruck von ihr rüttle. Laut Amira habe Sandy stets das Bild einer perfekten und vernünftigen Ex-Frau bewahrt, doch diese Fassade sei nun gefallen. Besonders tragisch empfindet Amira die Situation, da sie eine enge Beziehung zu Sandys Kindern pflegte. "Ich habe sie ins Bett gebracht, für sie gekocht und sauber gemacht", erklärte sie in ihrem Podcast. Dass nun intime Familienmomente öffentlich für Spott sorgen, bricht ihr, wie sie sagt, das Herz – vor allem für ihre eigenen Kinder.

Oliver ließ jedoch nicht lange auf eine Reaktion warten. Mit einem Videoausschnitt aus Amiras Podcast "Liebes Leben" mit ihrem Bruder Hima konterte er die Vorwürfe. In der Aufnahme spricht die Österreicherin selbst über einen ähnlichen Vorfall mit den gemeinsamen Söhnen. Dies wertete der Comedian als klare Doppelmoral.

Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

Amira Aly, April 2025

