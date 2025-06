Amira Aly und Christian moderieren wohl bald neue Quizshow

Amira Aly (32) und Christian Düren (35) starten ein gemeinsames TV-Projekt. Ab September sollen sie laut Bild eine neue Quizshow auf ProSieben moderieren, die in der Hauptsendezeit ausgestrahlt wird. Damit stehen die beiden erstmals als Paar und Team vor der Kamera. Noch gibt es keine weiteren Details zum Format, doch eins scheint sicher: Es dürfte spannend sein, wie die beiden als Duo im TV harmonieren.

Auch privat stehen bei Amira und Christian große Veränderungen an. Amira, die zwei kleine Söhne aus ihrer vorherigen Ehe mit Oliver Pocher (47) hat, lässt derzeit ein neues Haus in Köln bauen. In dieses möchte die kleine Patchwork-Familie schon im August einziehen. Laut eigener Aussage erhält sie dabei Unterstützung von Christian, der sich bewusst im Hintergrund hält, aber immer zur Stelle ist, wenn sie seinen Rat braucht.

Für Amira ist die neue Show auch eine Chance für einen Neuanfang. Nach der Scheidung von Oliver Pocher im Juli 2024 hat sie ihr Leben neu ausgerichtet – mit Christian an ihrer Seite, einem neuen Zuhause und jetzt auch mit einem neuen beruflichen Kapitel. Die beiden scheinen sowohl vor als auch abseits der Kamera eine gute Balance gefunden zu haben – und Fans des Paares können auf die neue Quizshow gespannt sein.

Schroewig News & Images / ActionPress Amira Aly und Christian Düren im Juli 2024

Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Barbara Tag by Mon Chéri im Dezember 2024

ActionPress Amira Aly und Christian Düren auf der Marc-Cain-Fashion-Show, Juli 2024

