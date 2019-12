Dieses Baby hat immer noch Humor! Vor wenigen Wochen hatten Amira Pocher und Ehemann Oliver Pocher (41) die freudige Nachricht verkündet: Am 11.11. um 11.11 Uhr war der gemeinsame Sohn zur Welt gekommen. Und größtenteils wird die frischgebackene Mama die Zeit mit ihrem Spross sicher sehr genießen – doch nun musste sie ein kleines Malheur erleben: Ihr Baby pinkelte nicht etwa in die Windel oder in die Luft, sondern mitten auf ihre Schenkel!

In einer Instagram-Story erklärte Amira: "Also, es ist bestimmt schon jeder Mutter passiert, dass ihr Baby sie beim Wickeln vollgepinkelt hat. Aber ich glaube, das ist schon sehr außergewöhnlich." Dann schwenkte sie mit der Kamera hinter zu ihrer Hose: Die war im Schritt und an den Innenseiten der Beine komplett durchnässt! Dafür hatte allerdings nicht sie selbst gesorgt, sondern Baby Pocher: "Das glaubt mir niemand, dass ich das nicht selber war. Ich schwöre es euch, ich war es nicht selber!"

Trotz Urin-Attacke kann Amira aber offenbar gar nicht mehr ohne ihren Nachwuchs: Ende November musste sie sich erstmalig kurz von ihrem Jungen verabschieden und das fiel ihr offenbar mehr als schwer: Sie postete nicht nur ein Selfie, auf dem sie traurig dreinschaut, sondern schrieb auch dazu: "Das erste Mal ohne Baby raus (für ein paar Minuten, aber es tut weeeeh!!)"

