Serkan Yavuz (26) und Carina Spack sind total verliebt ineinander. Die Kuppelshow-Bekanntheiten hatten sich vor einigen Monaten bei Bachelor in Paradise kennengelernt und während der Dreharbeiten heftig miteinander geflirtet. Ende 2019 machten sie ihre Beziehung offiziell. Mittlerweile verbringen die beiden fast jeden Tag miteinander und genießen ihre Zweisamkeit offenbar in vollen Zügen: Serkan hat seiner Freundin nun im Netz eine Liebeserklärung gemacht.

"Du bist meine Stütze in allen Situationen. Du bist mein Fels in der Brandung! An dir habe ich das gefunden, was ich schon immer gesucht habe", schrieb der ehemalige Bachelorette-Kandidat zu einem Pärchenfoto auf Instagram. Er sei froh, einen Menschen wie Carina an seiner Seite zu haben. "Das fehlende Puzzleteil! Danke für alles, ich liebe dich", beendete Serkan seinen Post.

Eine Sache störe ihn trotz aller Liebe an seiner Partnerin. In seiner Story verriet er: "Sie ist manchmal sehr stur und will Offensichtliches nicht einsehen, da könnte ich manchmal durchdrehen." Ansonsten sei seine Beziehung zu Carina perfekt und so, wie er es sich immer vorgestellt habe.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack im Februar 2020

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, Dezember 2019

Beauty2Go-Lounge by Juvéderm Serkan Yavuz und Carina Spack bei der Beauty2Go-Lounge by Juvéderm



