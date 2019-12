Zwischen diesen Turteltauben wird es offenbar schon ernst! Seit gestern ist es endlich offiziell: Serkan Yavuz (26) und Carina Spack haben Bachelor in Paradise als glückliches Pärchen verlassen und gehen auch nach der Show zusammen durchs Leben. Weil die Dreharbeiten schon seit Wochen vorbei waren, mussten die beiden ihre Liebe bis zuletzt verheimlichen. Jetzt können sie aber ganz offen über ihre Beziehung sprechen und Carina verrät erste Liebes-Details: Ihr Liebster wohnt quasi schon bei ihr.

"Mein Zimmer sieht so aus, weil ich keinen Platz habe. Hier ist der Koffer, seine Kleider hängen in meinem Schuhschrank, seine Schuhe stehen hier – ich habe keinen Platz für meine eigenen Klamotten", erklärt sie ihren Fans via Instagram und begründet damit die Unordnung, über die sie sich in den vergangenen Tagen immer wieder beschwert hatte. Auch wenn Serkan seine Zeit gerade einmal nicht bei ihr verbringen würde, sei er quasi in ihrer Wohnung zu Hause. Carina ist nun mehr als happy, dass das große Versteckspiel vorbei ist.

Schon kurz nach der Ausstrahlung der alles entscheidenden Szenen der Rosenvergabe freute sich auch der Regensburger über das Ende der Geheimniskrämerei. "Es ist offiziell! Wir sind zusammen und glücklich miteinander. Unbeschreibliches Gefühl, es endlich laut in die Welt schreien zu können! ", titelte er zu einem Pärchenpic der beiden auf seinem Social-Media-Kanal.

