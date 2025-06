Läuft gut? So verstehen sich Samira und Serkan Yavuz aktuell

Serkan (32) und Samira Yavuz (31) geben nach turbulenten Zeiten Einblicke in den aktuellen Stand ihrer zwischenmenschlichen Beziehung. In seinem Podcast "unREAL" berichtet der Reality-TV-Star: "Ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg, zu mir selbst zurückzufinden. Bestimmt wird es auch mal wieder Rückschläge geben, aber aktuell sind wir auf einem guten Stand – ich und Samira. Auch, was die Kinder angeht." Besonders stolz ist er auf seine Ex-Partnerin, die mit ihrer ruhigen und erwachsenen Art zu einer positiven Entwicklung beiträgt.

Serkan schätzt sowohl das Verständnis als auch die Anerkennung, die er von Samira bekommt. "Und auch das Feedback von ihr, dass man gesehen wird und dass erkannt wird, was man tut, ist schön", erklärt er im Podcast. Obwohl er die vielen Fragen, ob und wie er um die Mutter seiner Kinder kämpft, lieber nicht öffentlich beantworten möchte, betont er, wie wichtig ihr Umgang miteinander für ihn ist. "Ich bin froh, diesen Menschen an meiner Seite zu haben, die meine Narben einfach nicht noch mehr aufreißt, sondern versucht zu heilen", ergänzt er. Seine Angst, dass Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen werden könnten, spiegelt seine Skepsis gegenüber der medialen Berichterstattung wider.

Bereits vor einer Woche zeigte sich Samira in ihrem Podcast "Main Character Mode" erstaunlich offen. Die Influencerin sprach über den Schmerz nach dem Beziehungs-Aus, betonte allerdings auch ihren Respekt für Serkans Entwicklung. "Ich sehe alles, was er macht", stellte sie klar und machte deutlich, wie dankbar sie ist, dass er nach der Trennung weitermacht und sich nicht verliert. Die Mutter der beiden Töchter gab offen zu, dass das Verzeihen ihr nicht immer leichtfällt. Trotzdem wolle sie alten Groll hinter sich lassen. "Ich glaube, dass Rache alles nur noch hässlicher macht", erklärte Samira und beschrieb, wie sehr sie bemüht ist, ihr Verhältnis zu Serkan wertschätzend zu gestalten.

RTL Serkan und Samira Yavuz, Sommerhaus-Gewinner 2023

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz im Juli 2023