Iris Klein (52) hat die Faxen dicke: Die Ex-Dschungelcamperin hat ihren Traum vom eigenen Lokal aufgegeben. Erst im August 2019 hatte sie das Café Pause auf Mallorca eröffnet – nur wenige Monate später stieg Iris aus dem Geschäft aus. Auch ihr Ehemann Peter hat in seinem Steakhouse Mendocino bereits nach kurzer Zeit das Geschirrtuch geschmissen. Aber wie ist es zu so einem plötzlichen Gastro-Ausstieg des Paares gekommen?

"Ich habe der Doppelbelastung einfach nicht mehr standgehalten", erzählt Iris im Interview mit dem Mallorca Magazin. Die Gäste hätten ständig Fotos mit ihr gewollt und gleichzeitig eine vernünftige und rasche Bedienung erwartet. Am laufenden Band zu plauschen, Waffeln und Kaffee servieren? Zu viel für die 52-Jährige: "Trotz meines Perfektionismus habe ich nicht alle Gäste glücklich gemacht." Iris' Nerven hätten blank gelegen: "Ich hatte einen Puls von 200 und acht Kilo abgenommen, selbst im Traum habe ich noch Waffeln serviert."

Die Kleins hatten sich für ihre Läden Geschäftspartner ins Boot geholt – eine Entscheidung, die das Ehepaar heute sehr bereue. Ihre Business-Kompagnons hatten angeblich kein Verständnis für die Ausnahmesituation. Außerdem sollen die Mutter von Daniela Katzenberger (33) und ihr Mann nicht ausgezahlt worden sein. "Nie wieder Gastronomie und nie wieder mit einem Geschäftspartner zusammen", stellt Iris abschließend klar.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de