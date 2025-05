Überglücklich: Iris Klein teilt süßes Kuschelfoto mit Stefan

Iris Klein (57) schwebt im absoluten Liebesglück – und möchte es ihren Followern nicht vorenthalten! Die TV-Bekanntheit veröffentlicht einen süßen Schnappschuss auf Instagram, der sie eng umschlungen mit ihrem Partner Stefan Braun in Palma zeigt. Dazu widmet sie ihm liebevolle Worte. "Nicht gesucht und doch gefunden", schreibt die Mama von Daniela Katzenberger (38) darunter und fügt hinzu: "Das Schicksal hat es gut mit uns gemeint und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft. Danke, dass du mich so nimmst und liebst, wie ich bin... mit all meinen Macken."

Mit ihrem Beitrag ruft sie eine Menge Begeisterung hervor. Unter der Aufnahme sammeln sich viele Kommentare, in denen Fans ausdrücken, wie froh sie darüber sind, dass Iris ihr Liebesglück gefunden hat. "So schön, dich glücklich zu sehen. Nach allem, was passiert ist, hast du dein schönes Strahlen nicht verloren", schreibt beispielsweise ein Nutzer, während ein anderer betont: "Freue mich so für dich, ihr passt toll zusammen." Auch Stephen Dürr (50) zeigt sich hin und weg von der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin und Stefan. "Ein hübsches Paar seid ihr", schwärmt der Schauspieler.

Bereits kürzlich ließ die 57-Jährige durchblicken, wie glücklich ihr Liebster sie macht – und schien gleichzeitig gegen ihren Ex-Mann Peter Klein (58) zu sticheln. In einer Fragerunde im Netz wurde sie gefragt, wie Stefan mit der öffentlichen Kritik umgeht, die es ab und zu hagelt. "Er ist da ganz entspannt. Der lacht über solche doofen Hühner", offenbarte Iris und berichtete, dass die Menschen, denen sie im echten Leben begegnen, in der Regel immer freundlich und höflich sind. "Er ist eben ein richtiger Mann", schloss sie ab und setzte ein rotes Herz-Emoji dahinter.

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im Januar 2025

Anzeige Anzeige