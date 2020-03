Eigentlich hat Maren Wolf (27) momentan allen Grund zur Freude! Die YouTuberin und ihr Mann Tobi erwarten ihr erstes Kind. Aber schon schnell stellte sich heraus, dass die Schwangerschaft kein Zuckerschlecken für sie wird. Von Anfang an hat der Netz-Star mit starker Übelkeit und Erschöpfung zu kämpfen. Mittlerweile ist Maren im fünften Monat, und sie hatte die Hoffnung, dass es nun endlich bergauf gehen wird. Aber leider scheint die werdende Mutter noch immer nicht wirklich fit zu sein.

In ihrer Instagram-Story hält Maren ihre Fans stets auf dem neuesten Stand. Doch das Video, das sie nun vor wenigen Stunden teilt, dürfte bei den Fans für Aufregung gesorgt haben. Die 27-Jährige hängt am Tropf – zu dem Clip schreibt sie: "Mein Tag startet heute dann mal so." Mehr gibt sie zunächst nicht preis, allerdings klärt sie wenige Augenblicke später auf, dass es zumindest ihrem Nachwuchs gut geht. "Keine Sorge, dem Baby geht es gut, nur ich bin gerade nicht so fit. Wird danach aber besser sein", gibt sie sich trotz Schwangerschaftsbeschwerden optimistisch.

Seit wenigen Tagen ist die Rheinländerin im fünften Monat – und die Freude, dass sie tatsächlich schon ein klitzekleines Kugelbäuchlein hat, ist groß. "Ich liebe meinen kleinen Bauch so sehr und freue mich jeden Tag aufs Neue", strahlte sie vor Kurzem in ihren Storys.

Instagram / marenwolf Maren Wolf am Tropf

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Januar 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Februar 2020



