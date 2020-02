Die Vorfreude auf den Nachwuchs wird immer größer, doch das ist nicht das Einzige, was stetig weiter wächst! Seitdem bekannt ist, dass Maren (27) und Tobias Wolf ihr erstes Kind erwarten, halten die YouTuber ihre Fans rund um das Thema Schwangerschaft auf dem Laufenden. Und dabei interessiert die Community vor allem eines: Babybauch-Updates! Diesen Wunsch erfüllt die werdende Mutter ihren Followern nur zu gern – und mittlerweile ist tatsächlich etwas zu sehen!

"Ich liebe meinen kleinen Bauch so sehr und freue mich jeden Tag aufs Neue", schreibt sie zu einem Clip in ihrer Instagram-Story. In dem Video präsentiert sie stolz ihre Mini-Kugel, die eigentlich gar nicht mehr so klein ist. Nebenbei verrät Maren außerdem, wie weit sie ist. "So krass, ich komme in zwei Tagen schon in den fünften Monat", verkündet sie strahlend.

Wann genau das Baby das Licht der Welt erblicken wird, hat die 27-Jährige vor Kurzem ebenfalls verraten. "Es gibt Neuigkeiten. Unser Entbindungstermin hat sich nach vorne geschoben. Eigentlich hieß es 16.08., es ist jetzt aber der 14.08. geworden", gab Maren in einem YouTube-Video preis.

Instagram / marenwolf Maren Wolfs Babybauch

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Januar 2020

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maria Wolf, Januar 2020

Anzeige

Seid ihr Fans von Maren Wolfs Schwangerschafts-Updates? Total, ich finde das richtig spannend. Nein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de