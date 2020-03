Anne Wünsche (28) und Saskia Atzerodt (27) geben ihrer Freundschaft eine neue Chance! Mehr als zwei Jahre ist es her, dass sich die YouTuberin und die ehemalige Get the Fuck out of my House-Teilnehmerin verkracht hatten. Es folgte eine lange Funkstille. Im Frühjahr 2019 verriet Anne dann im Promiflash-Interview, dass sie sich kurz vorher mit Saskia ausgesprochen habe. Nun beweisen die Frauen, dass zwischen ihnen tatsächlich wieder alles in Butter ist: Sie machen zusammen Urlaub!

"Für mich geht es heute zusammen mit Fitvia und Saskia Atzerodt nach Valencia", kündigte Anne auf Instagram an. Zwar handelt es sich für die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin um eine Dienstreise, die Wahl ihrer Begleitperson fiel jedoch auf Saskia, wie diese freudig in ihrer Story offenbarte: "Danke, liebe Anne, dass du mich mitnimmst." Auch Anne kann die anstehenden Tage kaum erwarten: "Ich freu mich mega darauf, wirklich! Es sind so geile Sachen geplant!" Saskias Geburtstag wollen sie gemeinsam in Valencia feiern.

Anne kommt die Reise nach Spanien auch aus einem anderen Grund sehr gelegen. In den vergangenen Tagen eskalierte der Streit mit ihrem Ex Henning Merten, weil die beiden einfach keine funktionierende Regelung für den Umgang mit ihren Töchtern finden. Zwar wäre die 28-Jährige deshalb lieber bei ihren Kids, gleichzeitig hält sie den Trip aber auch für eine gute Idee: "Ich denke, die Ablenkung wird mir gut tun."

